「大相撲秋場所・初日」（８日、両国国技館）大関昇進を目指す関脇大の里（２４）＝二所ノ関＝は平幕熱海富士（伊勢ケ浜）をはたき込み、白星発進した。攻め込まれて物言いがつく内容ながら土俵際で逆転。初日の重圧の中、薄氷を踏む勝利を挙げた。大関陣は、名古屋場所を右内転筋のケガで途中休場した豊昇龍（立浪）が隆の勝（常盤山）に敗れ、４場所連続の初日黒星。琴桜（佐渡ケ嶽）は小結平戸海（境川）に快勝した。今場所