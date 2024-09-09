これはペ子【妊活•育児漫画】(@pntmaster)さんが、公園で危ないサッカー遊びをする小学生2人組に悩み、無事問題が解決するまでのお話です。車にぶつけてしまった経験から、広場でサッカーをしたくないという小学生2人組に、親身になって遊び方を考えてあげたペ子【妊活•育児漫画】さんの夫。これには小学生たちも納得したようで…？『小学生に本気でキレた話』第9話をごらんください。 ©pntmas