タレントの指原莉乃（３１）がプロデュースするアイドルグループ・＝ＬＯＶＥが８日、神奈川・Ｋアリーナ横浜で７周年記念コンサートを行った。グループ最大規模の公演で、７日と合わせ計３万６０００人を動員。各公演それぞれで最新シングル「絶対アイドル辞めないで」など、計２７曲を披露した。メンバー１０人は冒頭からエンジン全開。周年コンサートならではの新旧織り交ぜたセットリストと、大規模な演出で魅了した。ステ