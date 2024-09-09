◇セ・リーグ阪神3−5ヤクルト（2024年9月8日神宮）一発攻勢に沈んだ。先発・西勇は5回を投げて8安打を浴び、今季ワースト5失点で6敗目。試合前時点で今季先発19試合、117回2/3で被本塁打わずか2本だった“被弾しない右腕”が、1試合2被弾を喫した。「自分の投げミス。（2回の）2点で終わっていたら、なんでもないことだった。防げるところを防がないとこういう展開になる」甘い球を狙われた。まずは0―0の2回1死三塁