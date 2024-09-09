中京4R・新馬戦（芝1200メートル）は単勝1.6倍の断然1番人気パンジャタワー（牡＝橋口、父タワーオブロンドン）はスタートでダッシュがつかなかったが、馬群の外に持ち出して道中2番手へ。残り1Fで先頭に立つと地力で押し切った。松山は「少し後手に回る形になったけど、能力でカバーしてくれました。着差以上に強い内容。1度使って良くなると思います」と成長に期待を寄せた。