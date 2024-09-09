年末のＮＨＫ紅白歌合戦、日本レコード大賞などに向けて、音楽業界が盛り上がる季節がやってきた。デイリースポーツ芸能担当デスクと音楽担当記者が、今年の活躍が目立ち、紅白初出場に期待がかかるアーティストを座談会で紹介する。◇◇記者Ｂ「ここ最近は、アニメ関連楽曲を担当したアーティストが出場することが多い。アニメで話題になった主題歌は『鬼滅の刃』のＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹ×ＨＹＤＥ『夢幻』、