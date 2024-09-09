２０２２年１０月１日に７９歳で死去した元プロレスラー、アントニオ猪木さんの三回忌法要が８日、菩提寺である横浜・総持寺で営まれ、藤波辰爾、前田日明氏、佐々木健介・北斗晶夫妻、船木誠勝、力道山の妻・百田敬子さんらが参列した。前田氏は猪木家の墓の隣が特攻の発案者とされ、終戦翌日に自決した大西瀧治郎中将の墓だと知り、「驚きました。２人のカルマが重なり合って、自分の中では感慨深かった」としみじみ。初の