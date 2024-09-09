プロゴルファーの吉田優利が自身のInstagramを更新。PayPayアプリの「カードきせかえ機能」に自身のデザインが追加されたことをファンに報告しました。 「普段から使っているアプリ上に…」吉田プロがPayPayに登場 吉田プロは「8/1日より期間限定でPayPayのカードきせかえに登場させていただいてます」とコメントして、カードきせかえデザインを公開しました。 PayPayのバーコード