ABCテレビ・テレビ朝日系列の名物番組「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜ひる12時55分より放送中）。9月22日（日）の放送に、なんと俳優の前田吟さんが“新婚さん”として登場します。【写真】妻の箱崎幸子さん（歌手）はこんな人前田吟さんと歌手の箱崎幸子さん夫妻の出会いは3年前。前田さんがすい臓がんで妻を亡くし、独り寂しく過ごしていた頃のことです。「気晴らしにスナックでも行ってみるか！」と荻窪をフラフラ歩いて