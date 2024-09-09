侍ジャパン・井端弘和監督（49）が8日、自宅のある横浜市青葉区の区制30周年を記念した講演会に招かれた。11月の国際大会「プレミア12」に向け、10日から13日の日程で台湾プロ野球の計3試合6球団を視察する予定で「球の速い若い投手が出てきている」と警戒。「火球男」の異名を持つ古林叡煬（コリン・エイヨウ）ら投手を中心に視察する。壇上では元明大監督で、大学日本代表監督も務めた善波達也氏（62）との対談でエールも