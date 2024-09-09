タレントのゆうちゃみ（23）が8日、都内で2冊目の写真集「ちゃみSummer」（講談社）の発売記念イベントを開いた。貝殻ビキニや「プライベートでははかない」セクシーな下着姿など、大人の女性の魅力をアピール。「自分とはかけ離れた新しい自分に出会えた。100点満点以上」と胸を張った。この日が誕生日で、バースデーケーキがサプライズで登場すると「めっちゃ、可愛い」とテンションが上昇。「いい意味で皆さんに甘えな