＜ソウル7R・コリアカップ＞力が違った。クラウンプライド（牡5＝新谷）が大外枠から一目散にハナへ。終始リードを保ったまま直線に入り、後続に5馬身差をつけて連覇を達成した。米G1ブリーダーズカップダートマイル（11月2日、デルマー競馬場）の優先出走権を獲得。22年UAEダービー、7月マーキュリーCを含め重賞4勝目を飾った。2着ウィルソンテソーロ（牡5＝小手川）で日本馬のワンツー。もう一頭の日本馬ライトウォーリア（