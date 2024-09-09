ザ・ドリフターズが出演し、１９６９年から１６年間にわたってＴＢＳ系で放送された伝説のバラエティー番組「８時だョ！全員集合」が、３時間半スペシャル「今夜復活！８時だョ！全員集合不適切だけど笑っちゃう！ドリフ伝説コントＢＥＳＴ２０！」（１６日・後６・３０）として復活することが８日、分かった。１６年間での放送回数は全８０３回にのぼり、日本のバラエティー史上にさん然と輝く、最高視聴率５０・５％を誇っ