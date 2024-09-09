哺乳器回収リサイクルプロジェクト（川崎市提供）神奈川県川崎市は６日から総合育児用品メーカーのピジョンなど哺乳器関連の６社と連携し、哺乳瓶を回収してリサイクルする実証実験を始めた。市内の７区役所に回収ボックスを設置し、２０２５年２月末まで実施。効率的な回収方法や啓発活動の進め方などを検証していく。市では哺乳瓶は普通ごみとして焼却されており、リサイクルが進んでいない。今回対象となるのはプラスチック