気象台は、午前5時14分に、洪水警報を佐久市、佐久穂町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】長野県・佐久市、佐久穂町に発表中部では、9日朝まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■佐久市□洪水警報【発表】9日朝にかけて警戒■佐久穂町□洪水警報【発表】9日朝にかけて警戒