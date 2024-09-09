「ヤクルト５−３阪神」（８日、神宮球場）打点王のタイトルが見えてきた。阪神・森下翔太外野手（２４）が四回に１０試合ぶりの１３号２ラン。今季６６打点とし、打点王争いでトップへ２差に迫った。チームの連勝は５で止まったが、上位２チームも敗れたため、首位・巨人との２・５ゲーム差は変わらず。１０日からは甲子園に戻って７連戦。５戦連続安打＆打点の若武者が、逆転Ｖへチームを再加速させる。重苦しい空気を、豪