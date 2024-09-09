◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―８ＤｅＮＡ（８日・東京ドーム）変幻自在に快音を響かせた。巨人・吉川尚輝内野手（２９）が２日連続の固め打ちでチームを鼓舞した。２試合連続猛打賞となる３安打。しかし、悔しい大敗とあって、勝利にこだわる背番号２は「いやいや、関係ないです」と笑顔を封印して首を横に振った。Ｈランプをともし続けた。初回１死、吉野の内角低め１２１キロカーブを中前へ。３回２死では内角高め１４８