「ヤクルト５−３阪神」（８日、神宮球場）阪神の連勝がストップ。ヤクルトに敗れて上位２球団とのゲーム差を詰められなかった。デイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏は攻守で「流れを悪くした」ミスを指摘。１０日から甲子園でのＤｅＮＡと３連戦に向け、「気持ちを切り替えて」とエールも送った。◇◇デーゲームで巨人、広島が負けていたので、追う阪神とすれば、勝ちたい試合でしたが「結果的に防げたミス」で流れ