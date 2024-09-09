タレントの藤本美貴（39）が8日、都内で書籍「ミキティ語録前しか見ない」（CCCメディアハウス）の発売記念イベントを行った。イベントに参加したファンから「結婚してから子供が生まれるまでの間にやっておいた方がいいことはなんですか？」と質問されると「映画は見に行った方がいいよ」とアドバイス。「（戦隊モノの映画ばかりで）人間モノの映画は少なくとも中学生に上がるまでは一緒に見られなくなるから」と説明し、