＜ソウル6R・コリアスプリント＞奇麗に日本馬のワンツーが決まった。ジャスパークローネ（牡5＝森秀）がハナを奪い、2番手の馬に絡まれながらもスイスイと運ぶ。直線で一度は引き離したが、リメイク（牡5＝新谷）が一気差しで連覇を決めた。22年カペラS、23年クラスターC、2月リヤドダートスプリントを含む重賞5勝目。米ブリーダーズCスプリントへの優先出走権を手にした。