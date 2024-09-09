指原莉乃（31）がプロデュースする10人組女性アイドル「＝LOVE」が8日、Kアリーナ横浜でデビュー7周年を記念したコンサートを開催した。前日7日と合わせて3万6000人を動員。「呪って呪って」でセンターの野口衣織（24）がベースを初披露するなど全27曲で盛り上げた。来年2月からアリーナツアーを開催することも発表。リーダーの山本杏奈（26）は「もっと素敵な景色を見せられるように頑張ります」と呼びかけた。