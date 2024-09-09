秋元康氏（66）総合プロデュースの女性11人組「WHITESCORPION」が8日、東京・時事通信ホールで初ワンマンライブを行った。メンバーのCHOCO（17）は「来てくださる方を幸せに、笑顔にしたい」と宣言。昼夜2公演で、駆けつけたファン約600人に届くように新曲「動く唇」など全11曲を披露。12月にデビュー1周年記念公演を開催することも発表し、最年長のALLY（24）は「海外で通用するパフォーマンスを磨いていきたい」と力強