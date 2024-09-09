《中京競馬制裁》【過怠金】▽4R…国分恭5万円（後検量についての注意義務怠る）▽9R…幸3万円（4角でのムチの使用法）▽11R…萩原師1万円（馬場入場後に出走馬の頭絡が外れた）、国分恭1万円（直線で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いた）