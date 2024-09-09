◇９日（月）▲国会、運営委員会全体会議（１０：００）▲韓国・チェコ外相会談（１１：１５）▲国会、対政府質疑（１４：００）▲韓国・ラトビア外相会談（１４：００）▲韓国・ルワンダ外相会談（１５：１５）◇１０日（火）▲閣議（１０：００）▲国会、対政府質疑（１４：００）▲韓国と在韓国連軍司令部参加国との第２回国防相会合（１６：２０）▲サッカー韓国代表、２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）のアジア最終予選のオマ