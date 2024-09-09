男性デュオ「ポルノグラフィティ」が8日、横浜スタジアムでデビュー25周年を締めくくる記念ライブを行った。同所での公演は5回目。この日はデビュー記念日で、岡野昭仁（49）は「記念すべき日に素晴らしい横浜スタジアムでライブができて幸せです。ポルノグラフィティは幸せ者です」と感謝。約3時間、澄み渡った空の下でデビュー曲「アポロ」など全24曲を熱唱。前日7日と2日間合わせて約6万5000人を動員した。