北アフリカにあるアルジェリアの大統領選挙で選挙管理員会は暫定結果を公表し、現職候補が再選を確実にしたと明らかにしました。現職を含む3人が争ったアルジェリアの大統領選挙は、8日夜に大勢が判明しました。選挙管理委員会が公表した暫定の開票結果によりますと、現職のテブン氏（78）が全体の約95％の票を獲得し、再選を確実にしたということです。テブン氏は、世界有数の石油生産量を誇るアルジェリアで賃金や失業手