9月12日放送の「100カメ」（NHK総合・午後7時30分〜8時15分）では、吉高由里子主演の大河ドラマ「光る君へ」（NHK総合・日曜午後8時〜ほか）の舞台裏に密着。9月8日に放送された第34回「目覚め」で見せ場となったシーンの収録を、準備の初期段階から追う。NHK総合で不定期（毎月1回程度）で放送されている「100カメ」は、気になる場所に100台の固定カメラを設置するドキュメンタリー番組。司会をオードリー（若林正恭・春日俊