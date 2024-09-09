松本若菜主演のフジテレビ10月期木曜劇場「わたしの宝物」（10月17日スタート、毎週木曜22時〜22時54分※初回15分拡大）に、田中圭と深澤辰哉（Snow Man）が出演することが明らかになった。田中は、主人公・美羽（松本）のモラハラ夫に、深澤は美羽の心のよりどころとなる幼なじみにふんする。田中にとって、木曜劇場枠への出演は「アンサング・シンデレラ」（2020年7月期）以来約4年ぶり、松本との共演は配信ドラマ「死神さん2