9月9日から始まるNHK連続テレビ小説『虎に翼』第24週、時代は1969年（昭和44年）となり、8年に及ぶ原爆裁判の判決文が読まれた第23週のラストからさらに6年の月日が経過する。高校生だった寅子（伊藤沙莉）の娘・優未はなんと、寄生虫についてを研究する大学院生に。それに伴ってキャストも代替わり。赤ちゃん時代から数えて6代目の優未を川床明日香が演じる。 参考：『なつぞら』スピンオフで音尾琢真の娘役に新鋭女優・川床