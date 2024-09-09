最高気温30℃の真夏日が続き、9月になっても秋を迎えた感じがしません。それでも秋空に浮かぶ月は格別なもの。今年の中秋の名月は9月17日（満月は18日）。静やかに輝く澄んだ月を仰ぎ見て、心を整えましょう。京都ならではの観月イベント、9月中に見たいイベントも併せてご案内いたします。（らくたび、ダイヤモンド・ライフ編集部）「中秋の名月」は9月17日中秋の名月の風習は、平安時代に中国から伝来したといわれています。大