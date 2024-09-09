【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■誌面には、川平聖（HKT48）、里仲菜月（Task have Fun）、元HKT48の運上弘菜らフレッシュな逸材が続々登場 『週刊プレイボーイ』39号が、9月9日に発売となった。表紙＆巻頭グラビアは、田中美久。 ■田中美久9月12日に最新写真集『気ままに。』を発売する田中美久は、表紙＆巻頭グラビア11ページの大特集。水着はもちろん、セクシーすぎるランジェリーショッ