お笑いコンビ「トム・ブラウン」が8日、都内で人気のネタを基にした絵本「がったい！」の発売を記念した会見を開いた。「どんな人に読んでほしい？」の問いに、みちお（39）は「まだ意識が定まる前の、脳がぐにゃぐにゃの人間」で、読むことで「いろんな分野のエキスパートになれると信じている」と力説。布川ひろき（40）は「お堅いお仕事の方、疲れている方」といい「頭が空っぽになると思うので。蓮舫さん、岸田（文雄）