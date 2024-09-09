20thCenturyの坂本昌行（53）が8日、東京・日生劇場でミュージカル「三銃士」の初日を迎えた。三銃士のリーダー格・アトス役。「グループではリーダーでしたが実情は違い、ニックネームという形でした。今回はリーダーをやらせていただく」と語り、笑いを誘った。5月にCDデビューしたAぇ！groupの末澤誠也（30）とは2年ぶりの共演。「難しい役ほど頑張って乗り越えようとする。成長が著しい」と称賛した。