◇第13回U18アジア野球選手権・スーパーラウンド決勝日本1−6台湾（2024年9月8日天母）日本代表は8日、決勝で台湾に1―6で敗れ、16年以来2大会、8年ぶりの優勝を逃し準優勝に終わった。初回2死三塁から、4番・石塚裕惺内野手（3年＝花咲徳栄）の中前打で先制も、台湾の最速150キロ超の投手陣に10安打で1得点。先発の今朝丸裕喜投手（3年＝報徳学園）が3回途中2失点など、投手陣も10四死球に7安打で6失点と、完全に力負けだ