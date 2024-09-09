稲が成長し、病虫害を防がなければならない重要な時期を迎えている。広西チワン族自治区貴港市の各地ではタイミングを逃すことなく、稲の病虫害対策を積極的に展開している。ドローンを使い、稲に精確に農薬を散布し、科学技術を用いて稲田の管理を強化し、秋の食糧の安定生産と豊作を保証している。中国新聞網が伝えた。貴港市港北区港城街道麻山村ではこのほど、栽培業者の覃安群さんがドローンによる作業の準備をしていた。技術