22年10月1日に79歳で亡くなった元プロレスラーで、参院議員も務めたアントニオ猪木さんの三回忌法要が8日、横浜市の総持寺で営まれた。法要には愛弟子の藤波辰爾、前田日明氏、船木誠勝、師匠の力道山夫人の田中敬子さん、佐々木健介、北斗晶らが参列。法要後、猪木さんの墓前に手を合わせ、燃える闘魂をしのんだ。初めて墓所を訪れた前田氏は「もう2年もたったのかという感じ。ついこの間のように感じる」としみじみと語り