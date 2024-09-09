元Ｖ６の坂本昌行（５３）とＡぇ！ｇｒｏｕｐの末澤誠也（３０）が８日、東京・日生劇場で初日を迎えたミュージカル「三銃士」（東京公演は２８日まで同所）の取材会に出席した。主演の坂本が、剣術に優れた三銃士のリーダー格・アトス役。末澤は、銃士になることを夢見て田舎からパリに出てきたダルタニャンを演じる。演出はフィリップ・マッキンリー氏で、坂本、末澤とは２０２２年「ＴＨＥＢＯＹＦＲＯＭＯＺ」以来の