9月9日（月）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・菊池郡菊陽町原水（スピード違反）  ＜午後＞国道3・・・水俣市ひばりヶ丘（交差点違反）国道219・・・球磨郡多良木町（携帯電話・シートベルト）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩行者や自転車がい