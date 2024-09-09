「ザ・ドリフターズ」によるTBSの伝説的バラエティー番組「8時だョ！全員集合」が、令和の時代に初めてよみがえる。16日午後6時半から3時間半の特番。「不適切だけど笑っちゃう！ドリフ伝説コントBEST20！」と題し、1969年から約16年間放送された全803回の中から傑作コントが紹介される。加藤茶（81）と高木ブー（91）はインタビュー出演し、当時の裏話を披露していく。「…全員集合」のバトンを継いで加藤と志村けんさん