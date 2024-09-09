8日から降り続いてる雨の影響で群馬県では鉄道に影響が出る見込みです。JR東日本によりますと、9日午前4時の時点で、JR高崎駅を出発する在来線では始発から高崎線、信越線、吾妻線の一部区間で徐行運転をするとしています。上越新幹線は通常運行を予定しています。今後、線路に倒木や土砂の流入があった場合は運転の取り止めもあり得るとしていて、ホームページなどで最新の情報を確認してほしいとしています。