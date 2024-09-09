不倫疑惑を報じられ謹慎中のKAT−TUN中丸雄一（41）と、嵐の二宮和也（41）Hey!Say!JUMP山田涼介（31）timelesz菊池風磨（29）の4人によるYouTube「よにのちゃんねる」で8日、新たな動画が投稿され、3人が不在の中丸について語った。ドライブしながらトークする動画の中盤で、二宮がおもむろに「どうしようかな〜、中丸雄一」と切り出すと、山田と菊池は一瞬、無言に。二宮は「俺、結構真面目に考えて、これかなって言うのが生まれ