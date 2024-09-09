俳優堀田眞三（78）が11日から15日まで、東京・渋谷伝承ホールで演劇集団UTARI第4回公演「時は今天が下しる桔梗かな」（主催：K‘sLink宮島啓）に出演する。本能寺の変を新たな解釈で描く作品で、羽柴秀吉を演じる。出演は、他に若山騎一郎、加納明、田中正彦、賀集利樹、島本和人など。芸歴61年目、映画、テレビ、舞台合わせて2000作品に出演してきた堀田に聞いてみた。【小谷野俊哉】◇◇◇2017年（平29）