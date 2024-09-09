今年大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦で、注目なのは旧ジャニーズ事務所のタレントは出演するかだろう。旧ジャニーズ事務所の問題を受け、昨年の紅白では１９７９年以来年ぶりに出演者ゼロ。同事務所のタレントの多くがＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴに移行したものの、ＮＨＫはまだ他番組への新規起用も見合わせている。今年７月の定例会見で同局の稲葉延雄会長は「従来の方針に変わりはない」としながらも「