２０２２年１０月１日に死去したプロレス界のスーパースター、アントニオ猪木さん（享年７９）の三回忌法要が８日、神奈川・横浜市鶴見区の総持寺で営まれた。出席した弟子の格闘王・前田日明氏（６５）は猪木さんからの?メッセージ?を受け取るとともに、天国の師匠に代わって日本のプロレス・格闘界に「喝！」。格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ」で起きた平本蓮（２６）のドーピング騒動に、まさかの猪木イズムをぶつけた。猪木さ