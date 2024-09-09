【モデルプレス＝2024/09/09】女優の石川萌香が、9日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）39号に登場。ランジェリー姿で大人の表情を見せている。【写真】石川萌香、豊満美バスト披露◆石川萌香、ランジェリー姿で大人の表情「めざましテレビ」（フジテレビ系）の「イマドキガール」を経て、ドラマやバラエティ番組で活躍中の石川。現在はドラマ「新宿野戦病院」（フジテレビ系）にも出演し、金髪×編み込みの奇抜なスタイルでも