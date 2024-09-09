夫婦生活を円滑に進めるためには、日々のコミュニケーションが欠かせません。ですが、ときにはパートナーの言動一つで、その関係に亀裂が入ることも。今回は、夫や彼氏に選んではいけない男性の特徴を紹介します。二人の時間を大切にしないパートナーとの特別な時間にもかかわらず、他のことに気を取られる男性は注意が必要です。二人だけの時間を大切にし、互いに尊重しあうことが関係を深めるカギです。批判的な態度何かと相手を