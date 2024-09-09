【マナマ（バーレーン）７日＝星野浩司】サッカー日本代表は２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選第２戦のバーレーン戦（１０日、リファー）に向け、当地で大部分を非公開にして練習した。ＧＫ鈴木彩艶（２２）＝パルマ＝は、１〜２月のアジア杯でミスから失点した因縁の相手との再戦になる。日本は敵地・バーレーン戦は過去２敗。体重で２キロ増量の１００キロの大台に達した成長著しい守護神が最終予選２連勝に導く。気温３