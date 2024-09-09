◆パ・リーグロッテ９―５楽天（８日・ＺＯＺＯマリン）ロッテの佐々木朗希投手（２２）が、苦しみながら昨季を上回る８勝目を手にした。初回から制球が定まらず最速は１５９キロで５回７安打３失点。逆転を許して降板を告げられたが、５試合連続３得点以下だった打線が直後に一挙４点を奪って白星が舞い込み、「逆転を許した形の降板なので反省しないとダメ。勝ちは野手が打ってくれたからというだけ」と味方に感謝した。５