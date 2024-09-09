◆関西学生秋季リーグ戦第１節２回戦関大４―２近大（８日・わかさスタジアム京都）１０月２４日のドラフト会議で１位候補に挙がっている関大の最速１５４キロ左腕・金丸夢斗（４年）が、腰の骨挫傷で途中降板した５月１１日の関学大戦以来となるマウンドに立ち、１イニングを２安打無失点に抑えた。これで２３年秋の立命大３回戦から５８イニング連続で自責０（失点１）とし、チームも近大に１勝１敗とした。春最下位に沈ん