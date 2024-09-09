◆パ・リーグソフトバンク３―１西武（８日・みずほペイペイドーム福岡）ソフトバンクが連敗を４で止めた。すると小久保監督が「“優勝”に向けて再加速していきたい」と、めったに口にしない「２文字」を口にした。「マジ〇ク」の「４文字」を禁句指定されている報道陣は、１週間ぶりに減って「１３」となった数字についての質問は控えた。だが故障者続出の非常事態を、若手投手陣の躍動でひとまず切り抜けた指揮官。表情は喜